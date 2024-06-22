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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شكري أبو عميرة يكشف وصية الراحلة شادية

الفنانة الكبيرة الراحلة
الفنانة الكبيرة الراحلة شادية
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كشف المخرج شكري أبو عميرة كواليس غناء "أهلا بالعيد" للفنانة الراحلة  شادية، وجاءت الفنانة صفاء أبو السعود بعد ذلك وحلت محلها  وقال أبو عميرة في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز:

عرض  الملحن الكبير جمال سلامة الأغنية على الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، ولكن أنذاك قالت شادية أن سنها لا يسمح بتقديم تلك الأغنية، وأوصت هي بنفسها أن فنانة شابة صغيرة في العمر هي من تغنيها. 

وأكد أبوعميرة أن هذا الاقتراح  يعد عبقرية كبيرة منها وفي ذات الوقت كانت الفنانة صفاء أبو السعود مشهورة بالأفلام الكوميدي والمسرحيات وهي لديها بهجة في الأداء. 

وأشار إلى أن هذا كان رأيي أنا وجمال سلامة وعندما عرضنا عليها الفكرة لم تتردد لحظة في تقديمها، ووافقت على الفور، وأقنعتها أنها سوف تصور الأغنية خارجي وأيضًا تربطني بصفاء علاقة أسرية وطيدة.

المخرج شكري أبو عميرة يكشف وصية الراحلة شادية شكري أبو عميرة البوابة نيوز