إيران تستضيف منتدى حوار التعاون الآسيوي غدًا

تستضيف العاصمة الإيرانية طهران، غدا الأحد وعلى مدى يومين، اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن الاجتماع الذي تستضيفه وزارة الخارجية الإيرانية، يشارك فيه أكثر من 30 وفدا أجنبيا على مستوى وزراء أو مساعدي وزراء الخارجية والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين للدول الأعضاء.

ومن المقرر أن يعقد غدا اجتماع للخبراء وكبار المدراء في الدول الأعضاء لمناقشة وتبادل الآراء حول التنسيق النهائي بشأن محاور المحادثات للاجتماع الوزاري الذي سيعقد بعد غد الاثنين بكلمة وزیر الخارجیة الإیراني بالوكالة علي باقري كني.

یذکر أن الاجتماع الـ 18 لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنتدى حوار التعاون الاسيوي (ACD) قد أعلن، سبتمبر الماضي، عن تسليم الرئاسة الدورية إلى إيران.