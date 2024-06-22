شكري أبو عميرة لـ "البوابة نيوز": قدمت "أهلا بالعيد" بتقنيات بدائية ولم أتخيل استمرارها حتى الآن

كشف المخرج شكري أبو عميرة، عن الوقت الذي استغرق في تصوير أغنية أهلا بالعيد وقال في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: “لقد قمنا بتصوير الأغنية في غضون أربعة أيام من الصبح إلى وقت المغرب وبإمكانيات قليلة للغاية وبأقل التكلفة وبتقنيات بدائية جدا ومع ذلك أنا فخور بتلك التقنية”.

وأشار “كان هناك عبقرية في التصوير حيث استخدمت آنذاك الكاميرا المحمولة، واستطعت أن أوظف الكاميرا الكبيرة إنها تعمل خارجي وكان معي مصور بذل مجهود غير عادي وقتها وبعد ذلك أرسلتها إلي وحدات المونتاج”.

ولفت “عندما عرضت في العيد حققت نجاحاً كبيراً للغاية وبصراحة بالنسبة لي كنت أتوقع هذا النجاح الكبير لها، وبعدها دخلت هذه الأغنية في أحد المهرجانات العالمية خارج مصر وحصلت على الجائزة الأولى آنذاك”.