أجايي يقود هجوم سموحة أمام طلائع الجيش في الدوري

أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق سموحة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره طلائع الجيش بملعب جهاز الرياضة العسكري، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود جونيور أجايي هجوم سموحة أمام الطلائع، ويعاونه مصطفى البدري وأحمد خالد، بدعم هجومي من محمد متولي كناريا.

ويحتل فريق سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة من 25 مباراة، خاضها حتى الآن.

تشكيل سموحة لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر – حجاج بركات – أحمد حكم – طارق علاء

خط الوسط: محمد متولي كناريا – دوكو دودو – عمرو قلاوة

وفي الهجوم: أحمد خالد – جونيور أجايي – مصطفى البدري.

كما أعلن عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، التشكيل الأساسي الذي يواجه به سموحة.

ويعتمد بسيوني على الثلاثي أحمد سمير، جودوين شيكا، ويسري وحيد في قيادة هجوم الفريق أمام نظيره السكندري.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة من 24 مباراة.

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة سموحة

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: أحمد متعب – عمرو طارق – محمد دياب – أحمد عبد الرحمن

خط الوسط: فريد شوقي – علي حمدي – إسلام محارب

وفي الهجوم: أحمد سمير – جودوين شيكا – يسري وحيد.