حزب الله: استهدفنا مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة المطلة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن أنه استهدف مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة المطلة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

جدير بالذكر ان النيران اندلعت أمس الجمعة، في بلدات "الناقورة والطيبة ودير سريان"، جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، ويجرى بذل جهود مكثفة لإخماد الحرائق.

وفي سياق متصل، دوت صفارات الإنذار في شمالي إسرائيل، أمس الجمعة، للاشتباه بتسلل مُسيرة من لبنان، بعدما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف موقع رأس الناقورة البحري بالطائرات المسيرة، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة بالموقع الإسرائيلي.

وأضاف حزب الله أنه استهدف موقع "رويسة القرن" بمزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية، لافتًا كذلك إلى تحقيق إصابات مباشرة.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي على الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل، فيما تشير التقارير إلى توجهات إسرائيلية نحو شن حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله، حيث أجرى جيش الاحتلال عدة تدريبات تحاكي حربًا على هذه الجبهة.