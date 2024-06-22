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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

17 دولة تشارك في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي

الجمباز الإيقاعي
الجمباز الإيقاعي
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أعلن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين مشاركة 18 دولة على مستوى العالم فى بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي التي تنظمها مصر من  28 وحتى 30 يونيو الجاري في ستاد القاهرة الدولي.


والدول المشاركة هي:

البرازيل - النمسا - قبرص - أرمينيا - بلغاريا - جورجيا - لبنان - البرتغال - المكسيك - قطر - جنوب أفريقيا - الإمارات العربية المتحدة - رومانيا - سلوفينيا - الولايات المتحدة الأمريكية - أوزبكستان - مصر البلد المضيف  بإجمالي 250 لاعبة.
وتشارك دول مصر و المكسيك و رومانيا وأوزباكستان جماعي كبار بالفرق المتأهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.

وقال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إن مصر تحظى بثقة كبيرة من الاتحاد الدولي للعبة وهو ما ظهر مؤخرا فى تنظيم البطولات الدولية الكبرى.

أكد رئيس اتحاد الجمباز أن النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها في 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبرى على مستوى العالم.

أوضح أن بطولة الفراعنة الدولية يتطور شكلها مع كل نسخة جديدة يجري تنظيمها، حتى باتت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها.

واختتم أن بطولة الفراعنة للجمباز تعتبر حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر، وفرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين على مستوى العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية.

بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الايقاعى الاتحاد المصري للجمبا الدكتور إيهاب أمين احمد محمدي