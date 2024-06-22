طلب إحاطة حول أزمة فقدان الحجاج المصريين ووفاة عدد منهم

تقدم النائب وجيه أباظة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء السياحة والهجرة، من أجل توضيح الحقائق حول أزمة فقدان الحجاج المصريين ووفاة عدد منهم خلال أداء مناسك الحج، مطالبًا بحضور وزير السياحة وكل الأطراف أمام المجلس لمناقشة ضمانات عدم تكرار الأمر.

وتساءل "أباظة" في طلب الإحاطة الذي تقدم به، عن كيفية حصول هؤلاء السماسرة على تأشيرات الزيارة، مشددًا على ضرورة تكثيف التعاون مع وزارتي الحج والخارجية السعودية، لمنع تكرار مثل تلك الحوادث وضمان سلامة الحجاج المصريين.

وأكد أهمية التشديد على توحيد وسيلة الحج من خلال بوابة الحج للحفاظ على حقوق وأرواح وحقوق الحجاج، وحمايتهم وضمان سلامتهم في الأراضي المقدسة وحمايتهم من السماسرة والكيانات والشركات الوهمية التي تستغل عواطف المواطنين وارتفاع أسعار الحج والتلاعب عبر طرق غير شرعية ومن خلال حج بتأشيرة الزيارة بأسعار أقل كثيرًا من الحج الرسمي، ما يعرض هؤلاء لظروف قاسية.

وقال، إن الدولة من واجبها حماية المصريين من الشركات الوهمية ومحاسبة هؤلاء وتطبيق عقوبات قاسية ورادعة ضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الحالات التي تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مع ضرورة وجود رقابة صارمة.

وأشاد النائب بسرعة استجابة الرئيس لخطورة وأهمية الحدث، وحرصه على سلامة الحجاج المصريين ورعايتهم، من خلال توجيهات سريعة للحكومة بتشكيل خلية أزمة عاجلة لمتابعة تطورات أوضاع الحجاج خاصة المفقودين، والتواصل مع ذويهم وصرف تعويضات للمتوفين، وهو ما يعكس حرص الرئيس السيسي الدائم على سلامة المصريين داخل وخارج مصر.