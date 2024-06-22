شكري أبو عميرة لـ "البوابة نيوز": دخلت في تحد مع كوكب الشرق بسبب "أهلا بالعيد"

قال مايسترو أغنية أهلا بالعيد المخرج الكبير شكري أبو عميرة، إنه رغم مرور أكثر من 42 عامًا على الأغنية؛ فإنها تظل أيقونة العيد في كل عام.

تصريحات شكري أبو عميرة لـ البوابة نيوز

وأضاف أبو عميرة في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: رغم أن هذه الأغنية خرجت إلى النور عام 1982 فإنها ما زالت مستمرة مع كل الأجيال حتى هذه اللحظة.

وأوضح شكري أبو عميرة أن هذا يعود إلى العديد من الأسباب، أهمها أن الشاعر الكبير الراحل عبد الوهاب محمد والموسيقار جمال سلامة عندما عرضوا علي هذه الأغنية كان لدي تحدٍّ كبير بها؛ لأنه في ذات الوقت كان هناك أغنية شهيرة للغاية في العيد للراحلة العظيمة كوكب الشرق أم كلثوم وهي يا ليلة العيد أنستينا.

وأشار شكري أبو عميرة إلى أنه كان وقتذاك من اللازم أن أعمل أغنية جديدة ومختلفة بكل المقاييس عن يا ليلة العيد، وبالفعل ظللت أفكر كثيراً إلى أن توصلت إلى فكرة استخدام التصوير الخارجي، وهذا لأول مرة يُقدم في التليفزيون المصري؛ لأن قبل "أهلا بالعيد" كافة الأغاني التي يتم تصويرها كانت داخل استوديوهات ماسبيرو وليس خارجيًا.