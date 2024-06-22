ads
السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل مباراة إنبي والجونة في الدوري

إنبي والجونة
إنبي والجونة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقود أحمد أمين أوفا تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أمام الجونة في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة إنبي والجونة، اليوم السبت، على ملعب استاد بتروسبورت، وتنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق إنبي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة.

تشكيل إنبي

وجاء تشكيل إنبي كالتالي.

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: محمد حامد – أحمد خليل كالوشا – أحمد صبيحة

خط الوسط: علي فوزي – مصطفى شكشك – محمد ناصر – أحمد العجوز – مصطفى دويدار

وفي الهجوم: أحمد أمين أوفا – محمد حمدي.

بينما يقود هجوم الجونة، الثنائي  أيمن موكا وجابريل شيكودي، ضمن تشكيل المدرب علاء عبدالعال، الذي يخوض اللقاء معتمدًا على ثلاثي في خط الدفاع.

ويحتل فريق الجونة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة من 26 مباراة.

تشكيل الجونة

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي.

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح – أحمد شوشة – عبد الله عبادي

خط الوسط: صبري رحيل – محمد عبد الجواد – رضا صلاح – محمد الدغيمي – أحمد محمود

وفي الهجوم: أيمن موكا – جابريل شيكودي.

إنبى الجونة الدوري الممتاز تشكيل إنبي تشكيل الجونة مباراة إنبي والجونة