تعرف على تشكيل مباراة إنبي والجونة في الدوري

يقود أحمد أمين أوفا تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أمام الجونة في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة إنبي والجونة، اليوم السبت، على ملعب استاد بتروسبورت، وتنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق إنبي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة.

تشكيل إنبي

وجاء تشكيل إنبي كالتالي.

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: محمد حامد – أحمد خليل كالوشا – أحمد صبيحة

خط الوسط: علي فوزي – مصطفى شكشك – محمد ناصر – أحمد العجوز – مصطفى دويدار

وفي الهجوم: أحمد أمين أوفا – محمد حمدي.

بينما يقود هجوم الجونة، الثنائي أيمن موكا وجابريل شيكودي، ضمن تشكيل المدرب علاء عبدالعال، الذي يخوض اللقاء معتمدًا على ثلاثي في خط الدفاع.

ويحتل فريق الجونة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة من 26 مباراة.

تشكيل الجونة

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي.

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح – أحمد شوشة – عبد الله عبادي

خط الوسط: صبري رحيل – محمد عبد الجواد – رضا صلاح – محمد الدغيمي – أحمد محمود

وفي الهجوم: أيمن موكا – جابريل شيكودي.