الأمن يضبط متهما بالتعدي على الكلاب في السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" يتضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بالسويس بالتعدى على كلب.. وضبط مرتكب الواقعة.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً "عصا خشبية" والإدعاء بقيامه بالتعدى على "كلب" وقتله بمنطقة فيصل بالسويس.



بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (صاحب ورشة لحام - مقيم بدائرة القسم) وأقر بأنه كان يطارد الكلاب الضالة بالمنطقة دون التعدى عليهم لتسببهم فى إصابة نجلته (سن 8 سنوات) بسحجات وكدمات متفرقة عقب ملاحقتهم لها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.