صحيفة أمريكية: قلق في البيت الأبيض بشأن خطاب نتنياهو المرتقب أمام الكونجرس

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يستغل خطابه المرتقب أمام الكونجرس، لانتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعدم دعمه في الحرب على غزة بما يكفي، حسبما ورد بنبأ عاجل على فضائية القاهرة الإخبارية.

وأوضحت الصحيفة، قلق البيت الأبيض بشأن مضمون خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، المرتقب أمام الكونجرس الأمريكي الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلقي خطابًا أمام الكونجرس الأميركي بمجلسيه خلال جلسة مشتركة ستعقد في 24 يوليو المقبل، وذلك تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه قادة الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.