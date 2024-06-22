بعد قرار الرئيس بترميمه.. أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي

زار اليوم السبت، الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشؤون الدينية، ضريح فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بترميم الضريح .

فيما قام الأزهرى بجولة داخل الضريح ومجمع الشعراوى حيث قرأ الفاتحة على روح فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى، واطمأن على حالة الضريح كما استمع لمطالب الموجودين من أهالى دقادوس وكذا القائمين على الضريح الشيخ الشعراوى، وكذا أسرة فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي.

وكانت حالة من السعادة والفرحة قد سادت بين محبى فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى وأهالى قرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر عقب صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم المقام وذلك بعد حالة الغضب التى انتابتهم خلال توجههم لزيارة ضريح أمام الدعاة بالتزامن مع الذكرى الـ 26 لوفاته حيث وجدوا الضريح مغمور بمياه الصرف الصحى .

ومن جانبه عبر مصطفى شرف الدين أحد أهالى دقادوس ومن محبى فضيلة الإمام الشعراوى رحمة الله عليه عن سعادته بزيارة فضيلة العالم الجليل الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية لضريح الشيخ الشعراوى مشيرا إلى أنه هو من قام بإيصال مشكله الضريح ودقادوس للرئيس عقب اتصاله به فور وقوع المشكلة.

وأضاف "الدكتور أسامة الأزهري جاء بنفسه ليطمئن على الضريح جاء ليقول لفضيلة الإمام محمد متولي الشعراري لبيك استاذي جاء ليقول لن يرضي أحد أن يحدث ذلك وأبناؤك موجودون، فشكرا استاذي واخي الحبيب فضيله الدكتور اسامه الازهري الذي لبي شكوتي له منذ بداية الأزمة حيث جاء ليطمئن بنفسه علي قبر فضيله الامام محمد متولي الشعراوي جاء ليتحاور مع أبناء الإمام".

وكان مسؤلو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية قد أعلنوا أن سبب غرق ضريح الشيخ الشعراوى بالصرف الصحى هو حدوث عطل مفاجئ بسبب هبوط أرضي أسفل خط انحدار للصرف الصحي بقطر 1000 مم في منطقة دقادوس بميت غمر وهو ما أدى إلى غرق المنطقة فى مياه الصرف الصحى حيث جرى التنسيق مع الوحدة المحلية بميت غمر برئاسة اللواء أنور عثمان للسيطرة على المياه وكسحها من ضريح فضيلة الشيخ الشعراوي.

وأضافوا أن الشركة قامت بتوفير وسائل بديلة لنقل مياه الصرف الصحي بعيداً عن المقابر وضريح الشيخ الشعراوى حتى يجرى إصلاح العطل بشكل كامل مشيرين إلى أن جميع الأعمال المطلوبة للإصلاح جارية وسيتم الانتهاء منها سريعا.

ومن جانبه قال السعيد زغلول أحد المسؤولين عن مجمع فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى أنهم فور رؤيتهم لمياه الصرف أصيبوا بصدمة وحاول كسح المياه بأنفسهم لكن دون جدوى فقاموا على الفور بإبلاغ جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالوضع حيث قاموا بكسح المياه .

كما عبر عن سعادته لصدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم ضريح الشيخ الشعراوى مشيرا إلى أنه حضر لجنة من رئاسة الجمهورية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقاموا بمعاينة الضريح والمكان ككل والمنطقة لإيجاد حل المشكلة نهائيا وقاموا بحصر مشاكل المنطقه كلها لحلها.

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