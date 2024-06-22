الأمن يكشف حقيقة الاعتداء على طالبة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن ادعاء طالبة بتعرضها لاعتداءات بإحدى المدارس بالقاهرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن ادعاء إحدى الطالبات بتعرضها لاعتداءات أثناء أدائها امتحان بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

بالفحص تبين قيام الطالبة المشار إليها ووالدتها بتحرير محضر بتاريخ 17 الجارى بقسم شرطة المقطم ضد طالبة ووالديها و2 طلاب أخرين بذات المدرسة لتعديهم عليهما بالسب والتهديد بالإيذاء.

كما تبين قيام الطلاب المشكو فى حقهم وأولياء أمورهم بتحرير محضر ضد الشاكية لقيامها بالتشهير بهم وأنكروا تعديهم عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.