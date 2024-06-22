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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"جالانت" في زيارة واشنطن لاستمرار الدعم العسكري لإسرائيل

جالانت
جالانت
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يصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن غدًا الأحد، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، حيث سيجتمع مع كبار المسؤولين الأمريكيين في مجالي السياسة الخارجية والدفاع.

وتأتي زيارة "جالانت" في وقت حساس، حيث لا تزال العلاقات الأمريكية الإسرائيلية متأثرة بالجدل الذي أثارته تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا، والتي انتقد فيها تأخر مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، الأمر الذي أثار غضب البيت الأبيض.

وتُشير التقارير إلى أن الزيارة تهدف إلى رأب الصدع الذي أحدثته تصريحات "نتنياهو"، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الأخيرة في حرب غزة، واحتمالية اندلاع حرب مع "حزب الله" في لبنان.

ومن المتوقع أن يكون تأخر تزويد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية واحدًا من أبرز المواضيع التي ستناقشها الزيارة، إلى جانب مناقشة التهديدات الإقليمية من قبل "حزب الله" في لبنان، والتعاون الأمني ​​بين البلدين في مواجهة التهديدات الإقليمية.

الأمريكيين واشنطن جالانت نتنياهو حزب الله لبنان