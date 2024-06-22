يورو 2024| تشكيل منتخب تركيا أمام البرتغال.. جوهرة ريال مدريد بديلًا

أعلن الإيطالي فيتشينزو مونتيلا، المدير الفني لمنتخب تركيا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة البرتغال، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب تركيا، اليوم السبت، البرتغال على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس أردا جولر جوهرة نادي ريال مدريد الإسباني على مقاعد بدلاء منتخب تركيا في مباراته ضد البرتغال.

كان منتخب تركيا قد انتصر على جورجيا في الجولة الأولى من مجموعات يورو 2024 بثلاثية مقابل هدف، سجل خلالها جولر هدفًا رائعًا.

يتصدر منتخب تركيا جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب البرتغال صاحب المركز الثاني.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب تركيا لمواجهة البرتغال

حراسة المرمى: بايندير

خط الدفاع: سيلك - أكايدين - بردكجي - كادويجلو

خط الوسط: إيهان - هاكان تشالهان أوغلو - كوكو

وفي الهجوم: أكتوركوغلو - باريش يلماز - يونس أكجون.