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السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار خلال التعاملات المسائية السبت 22 يونيو 2024

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار مساء اليوم السبت 22 يونيو 2024، بالتزامن مع العطلات الرسمية بالبنوك ليبقى ما بين 47.45 للشراء و 47.32 جنيه  للبيع .

سعر الدولار في البنك المركزي 47.465 جنيه للشراء في مقابل 47.329 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.45 جنيه للشراء في مقابل 47.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر  47.45 جنيه للشراء في مقابل 47.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة 47.45 جنيه للشراء في مقابل 47.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة  47.75  جنيه للشراء في مقابل 47.65 جنيه للبيع .
سعر الدولار في  بنك الإسكندرية  47.76  جنيه للشراء في مقابل 47.66 جنيه للبيع . 

سعر الدولار في  مصرف أبوظبي الإسلامي 47.85 جنيه للشراء في مقابل 47.75 جنيه  للبيع .

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