تعرف على سعر الدولار خلال التعاملات المسائية السبت 22 يونيو 2024

استقر سعر الدولار مساء اليوم السبت 22 يونيو 2024، بالتزامن مع العطلات الرسمية بالبنوك ليبقى ما بين 47.45 للشراء و 47.32 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك المركزي 47.465 جنيه للشراء في مقابل 47.329 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.45 جنيه للشراء في مقابل 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 47.45 جنيه للشراء في مقابل 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.45 جنيه للشراء في مقابل 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.75 جنيه للشراء في مقابل 47.65 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.76 جنيه للشراء في مقابل 47.66 جنيه للبيع .

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.85 جنيه للشراء في مقابل 47.75 جنيه للبيع .