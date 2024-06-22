الحماية المدنية تخمد حريقا في "الشيخ والي" بالوادي الجديد.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من إخماد حريق شب في مزرعة نخيل بإحدى قرى مركز الداخلة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة يفيد بنشوب حريق في قرية تابعة لمركز الداخلة.

تبين نشوب حريق في مزرعة نخيل بقرية " الشيخ والي" التابعة لمركز الداخلة، وجرى الدفع بـ6 سيارات مياه وإطفاء لإخماده قبل وصوله للمزارع المجاورة.

وسيطرت قوات الإطفاء بعد الدفع بـ3 سيارات مياه و3 سيارات إطفاء من مركز الداخلة والتي أسفر عن تفحم عدد من النخيل المثمر والغير مثمر نخلة وجارى حصر الخسائر\ر بمعرفة الجهات المختصة من الزراعة والوحدة المحلية وكمية النباتات دون خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.

اندلاع حريق بمزرعة بالشيخ والي بالداخلة

حريق بمزرعة بواحة الداخلة

حريق بمزرعة نخيل بالشيخ والي بالداخلة 1

حريق بمزرعة نخيل بالشيخ والي بالداخلة