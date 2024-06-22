يورو 2024.. رونالدو يقود تشكيل منتخب البرتغال أمام تركيا

أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تركيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب البرتغال، اليوم السبت، تركيا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية، تشكيل منتخب بلاده أمام تركيا.

ويتواجد رونالدو على رأس هجوم المنتخب البرتغالي، بجانب رافائيل لياو وبرناردو سيلفا.

فاز منتخب البرتغال على التشيك بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من مجموعات يورو 2024.

يحتل منتخب البرتغال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب تركيا المتصدر.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة تركيا

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - بيبي - روبن دياز - نونو مينديش

خط الوسط: بالينيا - فيتينيا - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - رافائيل لياو.