الخميس.. حفل تكريم التشكيلي مصطفى الفقي بجاليري ضي الزمالك

يقيم جاليري ضى الزمالك، بإدارة الفنان والناقد هشام قنديل، حفل لتكريم الفنان التشكيلى القديرمصطفى الفقى، وذلك مساء الخميس 27 يونيو الجارى، بحضور كبار الفنانين التشكيليين والنقاد.

ويدير الحوار بالحفل الشاعر والكاتب محمد حربى ، كما يشارك كلا من الفنان الكبير محمد عبلة، والفنان طارق الكومى، والفنان حسن عبد الفتاح، والفنان سامى البلشى، والفنان محمد الناصر.

وعن التشكيلى مصطفى الفقى، قال هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي": "إن مصطفى الفقي أستاذ بكلية الفنون الجميلة، من رموز الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة ويساهم فيها منذ أكثر من نصف قرن فنانًا ومنظرًا ومعلمًا للفن، ومن أهم مساهماته مشاركته في بينالي القاهرة الدولي وبينالي الشارقة الدولي، كما عمل مصطفي الفقي في كل من الكويت والسعودية ويعتبر من مؤسسي الحركة التشكيلية في البلدين وله تلاميذ منتشرين نهلوا من فنه وعلمه من مختلف بلدان الوطن العربي".

ويعتبر الفنان التشكيلي مصطفى الفقي واحدًا من رواد الحركة التشكيلية المصرية، اتخذ من التراث المصري، موضوعًا أساسيًا لكل أعماله الفنية بخاماتها المتنوعة من رسم وتصوير ليعيد تشكيل عناصر لوحاته.