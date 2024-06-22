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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مكة المكرمة تودع كبير سدنة الكعبة المشرفة

الشيخ صالح بن زين
الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي
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ودعت مكة المكرمة كبير سدنة الكعبة المشرفة، الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي، وأقيمت الصلاة عليه اليوم السبت، عقب صلاة الفجر في الحرم المكي، وجرى دفنه في مقبرة المعلاة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

توفي الشيخ صالح عن عمر يناهز 79 عاما، مساء أمس الجمعة، ومنذ توليه السدانة، شارك "الشيبي" في غسل الكعبة المشرفة ما يزيد عن 100 مرة.

تولى الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي سدانة الكعبة المشرفة عقب وفاة عمه عبد القادر طه الشيبي في مطلع ثمانينات القرن الماضي، وظل في هذا المنصب حتى وفاته.

ويعد الشيخ صالح الشيبي السادن السابع والسبعين للكعبة المشرفة منذ فتح مكة، حيث توارثت عائلة "آل شيبة" حمل مفاتيح الكعبة المشرفة لما يزيد عن 16 قرنا.

مكة المكرمة كبير سدنة الكعبة المشرفة الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي