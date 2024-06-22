حملات تفتيشية مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية.. رصد 98 مركزا مخالفا.. وإغلاق 44 منشأة تعمل بدون ترخيص

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو جرى إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وأكد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن مديريات الطب البيطري في المحافظات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، قاموا بشن حملة مكبرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 424 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر مايو 2024 وجرى رصد 98 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وجرى عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأوضح شاهين، انه جرى إصدار (23) قرارا إداريا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (44) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية – القليوبية – المنوفية – كفر الشيخ – الغربية- قنا- الدقهلية- الإسماعيلية- سوهاج- المنيا- الفيوم- البحيرة)، جرى عمل( ٢٤) محضر ادارى بمحافظات: الشرقية – القليوبية – الاسماعيلية – السويس – بنى سويف – الغربية- الاقصر- الفيوم- البحيرة.

جرى تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (٢٠) مركز بيطري مخالف بمحافظات: الدقهلية – القاهرة – الوادى الجديد – الفيوم.

وأضاف شاهين، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.