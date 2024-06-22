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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سماع دوي انفجار عنيف ومتواصل في رفح الفلسطينية

مدينة رفح الفلسطينية
مدينة رفح الفلسطينية
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قال محمد عادل، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، "مازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها على الصعيد الميداني داخل مختلفة قطاع غزة وبالتحديد في مدينة رفح الفلسطينية بحكم أننا نقف هنا من أمام معبر رفح من الجانب المصري أي على بعد أمتار من مدينة رفح الفلسطينية".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "نسمع دوي الانفجارات بشكل كبير ومستمر، وكذلك نرى تصاعدا لأعمدة الدخان بشكل مكثف جراء الانفجارات وجراء القصف المدفعي، وكذلك الغارات الجوية العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرقي وفي غربي وفي وسط مدينة رفح الفلسطينية".

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