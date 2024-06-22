وكالة أوكرانية: مسئول أوروبي يؤكد اقتراب توقيع اتفاقية أمنية جديدة لدعم أوكرانيا خلال يونيو

كشف مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوربي، اليوم "السبت" أن وزراء خارجية التكتل، الذين سيجتمعون الاثنين المقبل في لوكسمبورج، سيناقشون بنود الاتفاقية الأمنية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والتي "أوشكت على الانتهاء"، لتمهيد الطريق إلى توقيعها بحلول نهاية يونيو الجاري، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

ونقلت الوكالة عن المسئول الأوربي، دون الكشف عن هويته، قبل انعقاد مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الالتزامات الأمنية التي تم الانتهاء منها تقريبًا، والتي سيتم التوقيع عليها من قبل دول التكتل وأوكرانيا بحلول نهاية شهر يونيو الجاري.

وأكد المسئول الأوروبي أن أوكرانيا وافقت بالفعل على اتفاقيات مماثلة مع العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه من الممكن توقيع الاتفاقية الأمنية بين أوكرانيا والاتحاد الأوربي في 26 يونيو الجاري.

وبحسب المصدر فإن مسؤولي الحكومة الأوروبية سيبدأون يوم الاثنين المقبل مناقشة القضية الأوكرانية من خلال اتصالات غير رسمية مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الذي سينضم إلى الجلسة عبر الإنترنت، ليقوم بإطلاع الشركاء الأوروبيين على الوضع في البلاد وعلى احتياجات البلاد الأساسية في مواجهة روسيا.

وأضاف المسؤول بالاتحاد الأوروبي أن "الوضع في ساحة المعركة لا يزال صعبا، لذا فإن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يظل على رأس أولوياتنا"،مؤكدا أن وزراء خارجية الاتحاد الأوربي سيتبادلون وجهات النظر حول نتائج قمة السلام التي عقدت في سويسرا الأسبوع الماضي.

وأوضح المسئول أن القمة كانت ناجحة، حيث شاركت أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية لتقديم وجهات نظرها، لإثبات أن أوكرانيا وأغلبية المجتمع الدولي تدعم قرارا يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

يذكر أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوربي سيعقد اجتماعا في لوكسمبورج، الاثنين المقبل، للنظر في تقديم المساعدات لأوكرانيا، وتبادل وجهات النظر حول التطورات في الشرق الأوسط، وعلاقات الاتحاد الأوربي مع غرب البلقان، والأحداث في جورجيا ومنطقة البحيرات الكبرى الأفريقية.