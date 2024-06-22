السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تعرف عليه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي-المرحلة الثانية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية في العدد 25 الصادر في 22 يونيو سنة 2024.



وفي سياق آخر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

كما أصدر الرئيس السيسي توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين

وجاءت توجيهات الرئيس السيسي في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وأشار الرئيس إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.



وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وأكدت التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف.