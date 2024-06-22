السعودية: نحو 1.5 مليون خدمة دعوية خلال موسم الحج استفاد منها أكثر من مليوني حاج

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بالسعودية عن تقديم، نحو مليون و485 ألف خدمة دعوية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1445، استفاد منها أكثر من مليوني مستفيد من الحجاج والمعتمرين والزوار منذ غرة شهر ذي القعدة وحتى نهاية موسم الحج الحالي.

وذكرت الوزارة اليوم السبت أن هذه الخدمات الدعوية تمثلت في توجيه وإرشاد ضيوف الرحمن في مواقع مختلفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومساجد الحل والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة وبلغات عالمية، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وراحتهم وذلك بمتابعة وتوجيهات وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأوضحت الأمانة، في تقرير لها خلال موسم الحج لهذا العام 1445، أنه شارك 632 داعية ومترجما لتوعية ضيوف الرحمن من خلال الرد على أسئلة ضيوف الرحمن من خلال كبائن التوعية الإسلامية في مسجد التنعيم ومسجد الجعرانة ومصليات المنطقة المركزية، ومخيمات حملات حجاج الداخل بمشعر منى، حيث بلغ عدد المناشط الدعوية المقدمة فيها 160 ألف منشط دعوي.

وبثّت الأمانة أكثر من 80 مليون رسالة نصية "sms" توعوية وإرشادية عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات الحجاج ومقدمي الخدمة لهم بلغات عالمية.

وتضمنت محتوى الرسائل إيضاح مناسك الحج خطوة بخطوة، والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة من أجل أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام، إلى جانب بيان مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية.

وفعلت الأمانة، تسخيرًا للتقنية الحديثة والاستفادة منها في توعية ضيوف الرحمن، والشاشات التفاعلية للمكتبة الإلكترونية في مصليات المنطقة المركزية ومساجد الحل التي تضم الآلاف من الكتب الدينية، إلى جانب بثّ 15 مليون رسالة توعوية عبر الشاشات الإلكترونية بلغات عالمية.

فيما استفاد من الهاتف المجاني للرد الآلي والرد على الرسائل (8002451000) أكثر من مليون و325 مستفيدا، وشارك في إجابة أسئلة المتصلين نخبة من دعاة الوزارة حيث تم اختيارهم بدقة وعلى دراية تامة بمناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة مع توفر مترجمين بلغات عالمية.

كما أقامت الأمانة الكلمات الوعظية عقب الصلوات في مخيمات حجاج الداخل خلال أيام التشريق لتوعية ضيوف الرحمن وتعليمهم مناسك الحج خطوة بخطوة وشارك في تقديمها نخبة من الدعاة والعلماء، إلى جانب تنفيذ المحاضرات والدروس اليومية في مساجد المنطقة المركزية طيلة فترة الحج.