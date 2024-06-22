الجيش الروسي يشن ضربة جماعية على منشآت الطاقة الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي شن ضربة جماعية على منشآت الطاقة الأوكرانية، التي تدعم مؤسسات التصنيع الحربي، مؤكدة تحقيق أهداف الضربة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة "سبوتنك" الروسية - أنه "ردا على محاولات النظام الأوكراني في كييف إلحاق الضرر بمنشآت الطاقة الروسية، نفذ الجيش الروسي الليلة، ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الجو والبحر وطائرات من دون طيار ضد منشآت الطاقة الأوكرانية التي كانت تدعم عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري".

وأوضحت أن "الضربة استهدفت أيضا مستودعات الذخيرة وذخائر الطائرات، التي زودت بها القوات المسلحة الأوكرانية من قبل الدول الغربية، وتم تحقيق أهداف الضربة".

وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة (دنيبر) التابعة للقوات الروسية، القوة البشرية والعتاد لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو ومالايا توكماشكا، نيستريانكا في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون".

وأشارت الوزارة إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت ما يصل إلى 90 عسكريًا ودبابة وأربع شاحنات صغيرة ومدفعا أمريكي الصنع من طراز "إم777" ومدفعا من طراز "دي-20".