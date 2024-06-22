نشوب حريق في حظيرتين بعين الشيخ في الوادي الجديد .. صور

شب حريق في حظيرتي ماشية، اليوم السبت، بإحدى المناطق الزراعية بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة يفيد بنشوب حريق في مدينة الخارجة.

تبين شوب حريق في حظيرتي ماشية ، بمنطقة " عين الشيخ" بمدينة الخارجة، أسفر عن تفحم محتويات الحظيرتين دون خسائر بشرية ونجحت جهود رجال الإطفاء في سرعة إخلاء الحيوانات التي كانت متواجدة داخل الحظيرتين قبل أن تمسهما ألسنة النيران، وجاري حصر الخسائر بمعرفة الجهات المختصة عقب الانتهاء من إخماد السنة النيران والانتهاء من عملية التبريد.

انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجرى إخماده فيما تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.

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الحماية املدنية تخمد نيران بحظيرتي ماشبة بعين الشيخ بالخارجة (1)

الحماية املدنية تخمد نيران بحظيرتي ماشبة بعين الشيخ بالخارجة (2)

نشوب حريق في حظيرتين بعين الشيخ في الوادي الجديد (1)