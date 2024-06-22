البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت

زار قداسة تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، دير القديس مقاريوس الكبير (دير أبو مقار) ببرية شيهيت، وذلك في إطار متابعة قداسته لكافة نواحي تدبير العمل بالدير.

واستقبل مجمع رهبان الدير قداسة البابا بالألحان، وتوجه قداسته إلى الكنيسة الأثرية حيث صلى صلاة الشكر وتبارك من رفات قديسي الدير، ثم عقد جلسة في قاعة الاجتماعات، مع مجمع الآباء الرهبان وألقى عليهم كلمة روحية ربط خلالها بين الآية الخامسة من الأصحاح الأول من رسالة القديس بولس الرسول الأولى لتلميذه تيموثاوس، ونظيرتها من الأصحاح الأخير من الرسالة الثانية لتلميذه تيموثاوس أيضًا، وعقب الكلمة استمع لأسئلة الآباء الرهبان وأجاب عليها.

IMG_8085

IMG_8084

IMG_8083

IMG_8082

IMG_8081

IMG_8080

IMG_8079

IMG_8078