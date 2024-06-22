موزع سيارات: تقديم خصومات على بعض الماركات لتشجيع المواطنين على الشراء

قال أشرف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن حركة البيع والشراء شبهة متوقفة على العديد من الطرازات في السوق المصري، وبالتالي يقدم التجار خصومات لجذب الزبائن.

وأضاف عبدالمنعم لـ"البوابة نيوز"، أن هناك بعض الطرازات تباع بـ"أوفر برايس" بسبب عدم توافرها، فيما تُباع بعض السيارات الأخرى تباع بخصومات استثنائية بسبب عدم الإقبال عليها، لافتا إلى هناك تواصل باستمرار بين الوكلاء والموزعين المعتمدين بخصوص السيارات التي لا يقبلها المواطنين تقديم عروض ترويجية بهدف تصريف المخزون منها.

وأكد أن الفترة الحالية تشهد إقبال أغلب موزعى وتجار السيارات لتقديم خصومات سعرية على بعض الطرازات الراكدة التى تشهد تراجعًا فى حجم الطلب؛ بهدف القدرة على تسويقها محليًا والعمل على تصريف المخزون المتواجد لديهم منها، لافتا إلى أن أغلب الموزعين المعتمدين يسعون حاليًا لتصريف الكميات والحصص الموجودة لديهم فى إطار القدرة على تدبير موارد مالية يمكن من خلالها سداد المبالغ المستحقة عن استلام حصص الطرازات والموديلات الجديدة.