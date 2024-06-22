البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يلتقي رئيس أساقفة أبرشية ليون اللاتينية بفرنسا

التقى ظهر اليوم السبت البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، Olivier DE GERMAY رئيس أساقفة أبرشية ليون اللاتينية، وذلك في مقرّ مطرانيته في مدينة ليون بفرنسا.

خلال اللقاء، رحّب رئيس الأساقفة بالبطريرك في زيارته التفقّدية الثانية إلى أبناء الكنيسة السريانية الكاثوليكية في مدينة ليون، معبّراً عن سروره باستقباله، منوّهاً بالجهود الكبيرة التي يبذلها غبطته في الاعتناء بأبناء الكنيسة السريانية المنتشرين في كلّ مكان رغم الظروف الصعبة، وداعياً له بدوام النجاح.



ومن جهته، شكر البطريرك رئيس الأساقفة على استقباله، معرباً عن فرحه بزيارة أبنائه في مدينة ليون، مقدّماً الشكر له ومعاونيه على كلّ التسهيلات التي توفّرها المطرانية اللاتينية للكنيسة السريانية في هذه المدينة، ممّا يساهم في تأمين الخدمة الروحية والرعوية للمؤمنين، بالأمانة لكنيستهم السريانية وتراثهم العريق.



وتناول الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والصعوبات التي يعانيها المؤمنون في الشرق، وما تقوم به الكنيسة للوقوف إلى جانبهم، وكذلك ما توليه من اهتمام بكلّ الذين اضطرّوا إلى مغادرة أرض الآباء والأجداد والهجرة إلى بلاد الغرب، وبخاصّة إلى أوروبا، لا سيّما إلى فرنسا.

رافقه في هذه الزيارة : مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار يوحنّا جهاد بطّاح رئيس أساقفة دمشق، ومار يعقوب جوزف شمعي رئيس أساقفة الحسكة ونصيبين، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب مجيد عطالله كاهن كنيسة العائلة المقدسة في ليون.



وحضر اللقاء الأسقف المعاون Loic LAGADEC النائب العام لشؤون الكهنة والرعايا في أبرشية ليون اللاتينية، والأسقف المعاون Patrick LE GAL المسؤول عن شؤون الحياة المكرَّسة في أبرشية ليون اللاتينية، والأب Matthieu THOUVENOT النائب العام لأبرشية ليون اللاتينية، والأب Jean-Marie HUMEAU مساعد النائب العام لشؤون الكاثوليك الشرقيين في فرنسا.

بعدئذٍ ودّع رئيس الأساقفة ومعاونوه البطريرك والوفدَ المرافق كما استقبلوهم بمجالي الحفاوة والإكرام.