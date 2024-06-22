المركز الأوكراني للحوار: تقدم روسي بطيء وحذر يقابله دفاع شرس

قال الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية لا تنقطع فيما أن هجماتها على بعض المدن متفاوتة وتركز مؤخراً على توجيه ضربات للبنى التحتية للطاقة.

وتابع «أبو الرب»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، بعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الشرارة الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، لا تزال هناك معاناة إنسانية من الجانبين والجانب الأوكراني معاناته أكثر بسبب تركيز «موسكو» واستهدافها البنية التحتية لـ «كييف» منذ بداية 2024.

وأكد أن الوضع الحالي للحرب بين الطرفين يمكن وصفه بأنه: «تقدم روسي بطىء وحذر يقابله دفاع أوكراني شرس على أراضيه»، مشيراً إلى حالة الترقب من قبل الغرب لنتائج مؤتمر سويسرا للسلام آملين أن يكون ارتكازه للسلام مستقبلاً وإنهاء هذه الحرب.

