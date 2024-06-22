حملات أمنية مُكبرة تستهدف مروجي المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة.

استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمقاهي والأكشاك والحدائق العامة والمراسى النيلية على مستوى الجمهورية.



أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط (53) قضية متنوعة، بإجمالى عدد (70) متهما.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:



كمية من مخدر الحشيش وزنت (85,250 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (8,50 كيلو جرام).

كمية من مخدر القنب "هيدرو" وزنت ( 2 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (1,700 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (1,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر القنب "البانجو" وزنت ( 1 كيلو جرام).

كمية من المادة الفعالة "حشيش اصطناعى" وزنت (500 جرام).

(11005) قرص "ترامادول".

(2525) أقراص وأمبولات مؤثرة .

تنفيذ (32) حكم قضائى متنوع.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط (مبلغ مالى - فرد خرطوش وطلقتان – 61 هاتف محمول – 4 سيارات – 5 دراجات نارية – 24 قطعة سلاح أبيض- 2 ميزان حساس)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة حوالى (10,900 مليون جنيه)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية .