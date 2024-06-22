اعتقال رائد سعد في مستشفى الشفاء بعد فشل محاولة اغتياله بمخيم الشاطئ

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه بعد محاولة اغتيال القيادي في حماس رائد سعد في مخيم الشاطئ، أعلنت قوات الاحتلال اعتقاله بمستشفى الشفاء.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال مداخلة لفقرة "جولة المراسلين"، إلى أنه من المستغرب أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخراج بيان، خاصة أننا في يوم السبت، الذي يكون فيه شح في التصريحات الإعلامية.

وأشارت إلى أن هناك مطالبات بالتظاهرات لإجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للخروج من السلطة بسبب الإخفاقات الأخيرة وحالة التخبط في الحكومة الإسرائيلية.

وتابعت أن هناك عملية عسكرية لربما تكون كبرى تنفذ من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية ولا سيما بعد الحديث عن رائد سعد، وهو الشخص الرابع بعد السنوار والضيف ومروان عيسى.