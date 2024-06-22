عقد الجمعية العمومية بنقابة الأطباء 28 يونيو

وجهت نقابة أطباء مصر الدعوة لأعضائها لحضور الجمعية العمومية العادية، والمقرر عقدها يوم الجمعة الموافق ٢٨ يونيو الجاري الساعة الثانية ظهرًا بمقر النقابة العامة للأطباء بالقاهرة على أن يبدأ التسجيل من الساعة العاشرة صباحًا.



وقال الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء: تمت إجراءات الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية العادية بالجرائد الرسمية طبقاً لقانون نقابة الأطباء.

وأضاف حمدي أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة ٢٨ يونيو سيتم انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق ١٢ يوليو فى نفس الموعد.



للاطلاع على التفاصيل وجدول أعمال الجمعية من خلال الرابط التالي:

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