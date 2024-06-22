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السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية السبت 22 يونيو 2024

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت  أسعار الذهب  خلال التعاملات  المسائية اليوم السبت 22 يونيو 2024، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً نحو3140 بيع، 3125 شراء.

 

سجل سعر الجرام  عيار 24 نحو 3588.5 جنيه للبيع، 3571.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجرام  عيار 22 نحو  3289.5 جنيه للبيع، و 3273.75 جنيه للشراء.

 واستقر سعر الجرام عيار21 عند 3140 جنيهًا للبيع، و 3125 جنيهًا للشراء.

و ثبت سعر الجرام عيار 18 عند 2691.5 جنيه للبيع، و 2678.5 جنيه للشراء.

وصل سعر الجرام عيار 14 إلى 2093.25 جنيهًا للبيع، و 2083.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجرام عيار 12 نحو 1794.25 جنيه للبيع، و 1785.75جنيه للشراء.

 وبلغ سعر الجنيه الذهب  25120 بيع، و 25000 للشراء.

 استقر سعر الأوقية  عند مستوى 2320 دولارًا .

استقرت اسعار الذهب أسعار الذهب ذهب عيار 21