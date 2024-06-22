تعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية السبت 22 يونيو 2024

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 22 يونيو 2024، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً نحو3140 بيع، 3125 شراء.

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 3588.5 جنيه للبيع، 3571.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجرام عيار 22 نحو 3289.5 جنيه للبيع، و 3273.75 جنيه للشراء.

واستقر سعر الجرام عيار21 عند 3140 جنيهًا للبيع، و 3125 جنيهًا للشراء.

و ثبت سعر الجرام عيار 18 عند 2691.5 جنيه للبيع، و 2678.5 جنيه للشراء.

وصل سعر الجرام عيار 14 إلى 2093.25 جنيهًا للبيع، و 2083.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجرام عيار 12 نحو 1794.25 جنيه للبيع، و 1785.75جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 25120 بيع، و 25000 للشراء.

استقر سعر الأوقية عند مستوى 2320 دولارًا .