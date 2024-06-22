بسبب الميراث.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة مسلحة بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 3 آخرون في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية بني أحمد الشرقية بمركز المنيا اليوم السبت.

تلقي اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنيا بنشوب مشاجرة بين طرفين من عائلة واحدة بقرية بني احمد الشرقية بالأسلحة النارية أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 3 في حالة خطرة

علي الفور شكل العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة المقدم بلال الجنايني رئيس مباحث مركز المنيا وبالانتقال إلي القرية تم السيطرة على الوضع وتبين مصرع كلا من ( احمد ا ا 22 سنة-عاطف ا م 60 سنة ) وإصابة كلا من (رجب م ا 27سنة طل ناري خرطوش بالرأس-رمضان ا ا 30 سنة جرح فطعي بالرأس-اسماعيل ا م طعنات بالرأس) ونقل المتوفيان لمشرحة مستشفي المنيا العام والمصابين لذات المستشفي

وكشفت التحريات الأولية للمباحث الجنائية بنشوب خلاف علي ميراث قطعة أرض 6 قراريط بين المجني عليهم واب عمومتهم يدعي منتصر وأبنائه قاموا علي أثرها الاول بسحب سلاح ناري فرد خرطوش وقام بقتل وإصابة المجني عليهم

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.