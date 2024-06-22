ads
السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل سياسي: هذا هو الجانب السلبي لانضمام كوبا لدعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية

عبد المهدي مطاوع
عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قال عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي ، إن دلالات انضمام كوبا إلى الدعوة المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل هو زيادة في عدد المتحدثين دفاعاً عن القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية،  بجانب أن توزيع المهام بين كل المنضمين للقضية سيعقد من دفاعات إسرائيل.

وتابع «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه رغم أن هذه المحاكم تستغرق وقت طويل حتى يتم الحكم فيها، لكن الأمر الجيد هو أن إسرائيل لأول مرة منذ تأسيسها حتى الآن تتعرض لمحاكمة دولية ما يعني أنها لم تعد دولة فوق القانون كما تروج لنفسها.

وأكد  أن الجانب السلبي لانضمام كوبا للدعوى، هو أن هذا الانضمام سيعمل على إطالة جلسات محكمة العدل الدولية، لأنَّه لابد من إتاحة وقت للحديث لكل المنضمين للدعوى.

 

القضية الفلسطينية المحلل السياسي جلسات محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا ضد إسرائيل دعوى جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية