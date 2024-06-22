بيراميدز.. حكاية تجربة شبابية تحتل صدارة الدوري وتنافس القطبين على البطولات

يواصل فريق نادي بيراميدز النتائج المميزة في مسابقة الدوري ويتربع على قمة جدول ترتيب المسابقة عن جدارة واستحقاق بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي ورفع رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل مسيرته نحو حصد اللقب المحلي وتحقيق إنجاز تاريخي.



وتعتبر تجربة نادي بيراميدز شابه بامتياز حيث يتولى إدارة النادي ممدوح عيد رئيس النادي الشاب، والذي يقود كتيبة من الشباب لتحقيق الحلم بالتتويج بأول بطولة في تاريخ النادي بعدما أصبح المرشح الأقرب للفوز بلقب الدوري حيث يتواجد في صدارة الدوري وأصبح هو المنافس الأقوى للقطبين الأهلي والزمالك على قمة الدوري وجميع البطولات.



كما يدير نادي بيراميدز مجموعة من الشباب في مختلف المناصب الإدارية بحب وتناغم شديدين تحت قيادة مميزة من رئيس النادي المهندس ممدوح عيد، بالوصول إلى ما تحقق ووضع بيراميدز في مكانة الفريق المنافس الرئيسي الدائم على القمة، وأحد أهم الأندية العربية والأفريقية في سنوات قليلة.



ورغم تعرض نادي بيراميدز وإدارته لحملات بهدف عرقلة مسيرة النادي إلا أن إدارة النادي السماوى برئاسة المهندس ممدوح تقف صامدة أمام كل الحملات الشرسة التي تسعى للنيل من نجاح بيراميدز وتعطيل مسيرته.



وشهدت الفترة الأخيرة محاولات كثيرة تعرض لها رئيس نادي بيراميدز بالاتهامات والألفاظ، إلا أنه لا يلقي لها بالا ويتمسك فقط بهدفه الواضح للحفاظ على مسيرة النجاح وتحقيق البطولات.



ويستمر فريق بيراميدز مسيرته بالدوري المصري هذا الموسم بتحقيق أقوى النتائج والحفاظ على سلسلة انتصاراته المتتالية مع توفير كل سبل النجاح اللازمة من قبل إدارة النادي سعيا لتحقيق أهم لقب والفوز ببطولة الدوري خلال الموسم الجاري.