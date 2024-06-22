فتح: إسرائيل لم تتمكن من تهجير الفلسطينيين قسرا بسبب موقف مصر الرافض لذلك

قال المتحدث باسم حركة فتح، عبدالفتاح دولة، إن إسرائيل لم تتمكن من تهجير الفلسطينيين قسرا بسبب موقف مصر الرافض لذلك منذ بداية الحرب.



وأضاف المتحدث - في تصريح خاص لقناة (النيل) للأخبار، اليوم /السبت/ - أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد القضاء على الشعب الفلسطيني من خلال التهجير القسري، مؤكدا أنه لم يتمكن من تنفيذ ذلك بسبب موقف مصر الرافض بشدة لذلك.



ورأى أن الإدارة الأمريكية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك أوراق التأثير على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العدوان على قطاع غزة وألا تبدأ حربا جديدة في لبنان، مبينا أن إسرائيل لا يمكن أن تدخل حربا إلا بموافقة أمريكية.