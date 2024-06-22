الثانوية العامة 2024.. غياب 12 طالبا عن امتحان اللغة العربية بالوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن غياب 12 طالبا وطالبة، في ثالث يوم من امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة من إجمالي 1772 طالبا وطالبة.

أكد وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت أنه لا شكاوى من امتحان اللغة العربية حسبما أفاد تقرير غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم والمكلفة بمتابعة لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة مع تواصل لحظي ومستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس و تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل.

كما اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة من طول عدد أسئلة امتحان اللغة العربية التي أدوا الامتحان فيها اليوم السبت، مؤكدين أن هناك أسئلة في النصوص والقراءة تحتاج لوقت طويل في البحث عن الإجابة، وأن الأسئلة طويلة وتحتاج لتفكير عميق للوصول إلى الإجابة في حين جاء الامتحان في مستوي الطالب المتوسط.

وأوضح الطلاب أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 كان يحتاج تركيز شديد كما أنه مليء بالأسئلة، والسؤال الواحد يحتاج إلى اجابات كانت تأخذ منهم وقت كثير مؤكدين أن الامتحان كان يحتاج أكثر من ساعة إضافية.

وزعت محافظة الوادي الجديد زجاجات مياه وبسكويت على طلاب الثانوية العامة قبل دخولهم اللجان لأداء امتحان اللغة العربية نظرًا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها كافة مدن المحافظة، بهدف توفير سبل الراحة للطلاب وسط حالة من الفرحة والسعادة.

واستقبلت 11 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس نحو 1772 طالبًا وطالبة لأداء الامتحانات وسط إجراءات تأمينية مشددة والتزام الجميع بكافة المهام المكلفين بها.

وأكدت محافظة الوادي الجديد في بيان لها أن رؤساء المراكز والقرى تولوا توزيع المياه والعصائر المثلجة على الطلاب أمام كافة اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة إضافة إلى القائمين على تنظيم اللجان، وأفراد الطاقم الطبي، والدفاع المدني، والأهالي المنتظرين لأبنائهم خارج اللجان.

كان قد أدى 1772 طالبا وطالبة الامتحانات اليوم في مادة اللغة العربية أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طالبا وطالبة منهم 287 أدبي و572 علمي علوم و64 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

كما أن إدارة الفرافرة التعليمية تضم 165 طالبا وطالبة منهم 16 أدبي و132 علمي علوم و17 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، موزعين على لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة بلاط التعليمية تضم 75 طالبا وطالبة منهم 12 أدبي و60 علمي علوم و3 طلاب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة باريس التعليمية تضم 95 طالبا وطالبة منهم 30 أدبي و64 علمي علوم و 1 طالب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة أيضا بالمركز.