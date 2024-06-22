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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال منزلا في الشجاعية

شهداء غزة
شهداء غزة
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استُشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال على حي الشجاعية شرق غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا".

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان في قصف استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق غزة.

كما نسف الاحتلال ودمر عددا من المنازل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من  أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37551 مواطنا، وإصابة 85911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

شهداء أطفال قصف الاحتلال