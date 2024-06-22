الثانوية العامة 2024.. غراب يتلقى تقريرا حول سير امتحان اللغة العربية

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم على انتظام سير امتحانات مادة اللغه العربية لطلبه وطالبات الثانوية العامة (الشعبة العامة) للعام الدراسي 2023 - 2024 حيث تقدم لأداء الامتحانات 51249 طالبا وطالبة حضر منهم 50934 طالبا وطالبة وتغيب منهم 315 طالب وطالبه وذلك على مستوي 149 لجنة امتحانيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتلقى محافظ الشرقية تقريراً تفصيلياً من غرفة العمليات المركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم عن سير امتحان ماده اللغه العربية لطلاب شهادة الثانوية العامة يفيد بضبط أحد الشباب ويدعي “د.ج.م” خلال تسلله لدورة المياه بلجنة مدرسة الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية وتم التحفظ عليه وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعه وكذلك إصابة الطالبة “أ.ع.أ” المقيدة بلجنة مدرسة الشهيد عبد البر عبد الرحمن التابعه لإدارة فاقوس التعليمية بحالة إعياء شديدة وتم نقلها للمستشفي لتلقي العلاج اللازم وضبط الطالبة م .ي.أ المقيدة بلجنة مدرسة الثانوية بنات التابعة لادارة شرق الزقازيق التعليمية اثناء قيامها بالغش عن طريق الهاتف المحمول وضبط الطالبة ر.ع.ي المقيده بلجنة مدرسة حماده فهمي مباشر التابعه لادارة القنايات التعليمية اثناء قيامها بالغش عن طريق الهاتف المحمول وضبط الطالبة ع.م.م المقيده بلجنه مدرسة الثانوية بنات التابعه لإدارة أبو حماد التعليمية أثناء قيامها بتمزيق ورقه الإجابة قبل تسليمها للملاحظين وضبط الطالبة أ.أ.أ المقيدة بلجنة مدرسة الجلاء الابتدائية التابعة لإدارة ههيا التعليمية وبحوزتها سماعه متصله بهاتف محمول تخفيه بين طيات ملابسها تستخدمها في الغش.

وتم تحرير محاضر اثبات بكل واقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

يذكر أن اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 والتي انطلقت يوم الاثنين الموافق 10 / 6 / 2024 م وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 / 7 / 2024 بلغ 52130 طالب وطالبة منهم 33014 طالب وطالبه بشعبه العلمي علوم و7385 طالب وطالبه بشعبة العلمي رياضة و11731 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة امتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.