عامل يقتل زميله بسكين بسبب الخلاف على أجرة يوم بطوخ

شهدت قرية أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، اليوم السبت، جريمة قتل بشعة، حيث مزق عامل جسد عامل زميله بالسكين حتى الموت بسبب الخلاف على مبلغ مالي.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وجرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتحفظ على الجثة لحين انتداب احد الاطباء الشرعيين لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

وكان العميد عمرو البشير، مأمور مركز شرطة طوخ، تلقى بلاغًا من الأهالي بمقتل عامل على يد زميله في قرية أجهور الكبرى بطوخ دائرة المركز، وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فانتقلت المباحث إلى مكان الواقعة وتبين العثور على جثة شخص يدعى "وليد ف إ"، 40 سنة، عامل به عدة طعنات في الصدر.

جرى نقل الجثة للمستشفى وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "خالد.م.ا"، 30 سنة، تشاجر مع المجني عليه بسبب مطالبة المتهم للمجنى عليه بدفع أجرة يومية عمل معه، فرفض ونشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجنى عليه عدة طعنات في الصدر فسقط على الأرض غارقًا في دمائه وأفاد شهود عيان أن المجني عليه عامل باليومية.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وجار فحص مسرح الجريمة وسؤال شهود العيان والبحث عن كاميرات مراقبة في مكان الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .