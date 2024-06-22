الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير المباني السكنية في وسط وغرب غزة

أفاد يوسف أبو كويك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يدمر المباني السكنية في وسط وغرب مدينة غزة، وتحديدًا في محيط المنطقة الشرقية ومخيم الشبورة ومنطقة النجمة، حيث تخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضد جنود وآليات الاحتلال التي تتقدم نحو المناطق الشمالية من المدينة.

وأضاف "أبو كويك" خلال مداخلته في فقرة "الحرب على غزة"، أن آليات الاحتلال ما زالت تتمركز في منطقة حي تل السلطان ومنطقة السعودي في غرب المدينة، حيث تستهدف الأطراف الشمالية من المدينة.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي نفذ مجزرة أسفرت عن مقتل قرابة 50 فلسطينيًا، والحصيلة غير نهائية حيث ما زال هناك عدد تحت أنقاض المباني المدمرة في مخيم الشاطئ، حيث استهدف الاحتلال بعدة صواريخ حوالي 7 منازل سقطت بعضها تمامًا.