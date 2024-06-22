ترطيب الجسم أبرزها.. 5 نصائح صحية للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس

مع دخول فصل الصيف رسميا وارتفاع درجات الحرارة الشديدة، ينصح خبراء الصحة العامة بالالتزام ببعض النصائح و الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأضرار التي تسببها حرارة الطقس والتعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السكرى وغيرها، وفق تقرير نشره موقع "تايمز أوف انديا".

وقدّم التقرير نصائح مفيدة لحماية كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة من الأعراض المرضية التي قد يسببها الطقس الحار منها: المتابعة المستمرة للفئات الأكثر رعاية، ومتابعة الأطفال وكبار السن وأصحاب الحالات الصحية المزمنة، فهم أكثر تعرضا للإصابات والأمراض المرتبطة بالحرارة، وذلك من خلال ملاحظة أي أعراض قد تظهر عليهم تؤكد معاناتهم من أمراض مرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس والإجهاد الحرارى وسرعة إسعافهم.

وكشف التقرير عن بعض الأعراض التي تظهر على مصابي الإجهاد الحراري والتي تتمثل في:

ذبذبة ضربات القلب السريعة

ارتفاع درجة حرارة الجسم

الشعور بالتعب والإجهاد والدوران

الاغماء

زيادة التعرق

وشدد التقرير على ضرورة نقل أي شخص يتعرض للإجهاد الحراري بسرعة إلى منطقة باردة بها ظل، وقم بخلع ملابسه، ثم ضع الماء البارد أو أكياس الثلج على الجلد.