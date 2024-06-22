ترطيب الجسم أبرزها.. 5 نصائح صحية للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس

مع دخول فصل الصيف رسميا وارتفاع درجات الحرارة الشديدة، ينصح خبراء الصحة العامة بالالتزام ببعض النصائح و الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأضرار التي تسببها حرارة الطقس والتعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السكرى وغيرها، وفق تقرير نشره موقع "تايمز أوف انديا".
وقدّم التقرير نصائح مفيدة لحماية كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة من الأعراض المرضية التي قد يسببها الطقس الحار منها: المتابعة المستمرة للفئات الأكثر رعاية، ومتابعة الأطفال وكبار السن وأصحاب الحالات الصحية المزمنة، فهم أكثر تعرضا للإصابات والأمراض المرتبطة بالحرارة، وذلك من خلال ملاحظة أي أعراض قد تظهر عليهم تؤكد معاناتهم من أمراض مرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس والإجهاد الحرارى وسرعة إسعافهم.
وكشف التقرير عن بعض الأعراض التي تظهر على مصابي الإجهاد الحراري والتي تتمثل في:
- ذبذبة ضربات القلب السريعة
- ارتفاع درجة حرارة الجسم
- الشعور بالتعب والإجهاد والدوران
- الاغماء
- زيادة التعرق
وشدد التقرير على ضرورة نقل أي شخص يتعرض للإجهاد الحراري بسرعة إلى منطقة باردة بها ظل، وقم بخلع ملابسه، ثم ضع الماء البارد أو أكياس الثلج على الجلد.
- الترطيب
يجب علي الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ترطيب جسمهم من خلال تناول المزيد من الماء وتجهيز العصائر الطبيعية بدون سكر وتشجيعهم على تناولها، حيث يساعد الترطيب على منع الإصابة بالجفاف.
- تجنب التعرض لأشعة الشمس
الابتعاد عن حرارة الشمس المفرطة خاصة في وقت الذروة، حيث يتأثر الأطفال وكبار السن بشكل أكثر ، وللوقاية من التعرض لضربة الشمس، حاول النزول في توقيت ملائم من اليوم.
- ارتداء الملابس الخفيفة القطنية والفضفاضة
احرصِ على ارتداء أطفالك لملابس خفيفة فضفاضه بيضاء اللون قطنية تمتص العرق حيث يساعد ذلك في التعرق بشكل صحى بجانب عدم انعكاس الحرارة على أجسامهم والشعور بالبرودة.
- البقاء في المنزل
منع الأطفال من اللعب في الهواء الطلق خلال وقت الظهيرة حيث الحرارة الشديدة في الفترة من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا ، كما يجب على كبار السن خاصة أصحاب الأمراض المزمنة البقاء في منازلهم في أماكن مكيفة.
- الالتزام بالأدوية
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة يجب الالتزام بمواعيد تناول الأدوية الخاصة بهم، وطلب المشورة الطبية إذا كانوا يعانون من أعراض مرتبطة بالحرارة.