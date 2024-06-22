خبير شؤون إسرائيلية: احتلال رفح الفلسطينية بالكامل هدف المرحلة الثالثة من الحرب على غزة

قال فايز عباس، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن الهدف الرئيس من قرار الحكومة الإسرائيلية بالدخول إلى المرحلة الثالثة للحرب على غزة، يتمثل في احتلال رفح بالكامل ومحاولات البحث عن المحتجزين الإسرائيليين، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بفح نيامين نتنياهو يريد من خلال هذه المرحلة أن يخرج بتصريح بالقضاء على حماس عسكريًا.

وأضاف «عباس»، عبر تطبيق «زوم»، ببرنامج «نشرة الأخبار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامي حسني بشير، أن نقطة الخلاف بين القيادة العسكرية الإسرائيلية والناطق الرسمي باسم الجيش الذي يعبر عن وجهة القيادة العسكرية وبنيامين نتنياهو تتمثل في أن القيادة العسكرية الإسرائيلية يقولون أن لا يمكن القضاء على حماس كما تصور بنيامين نتنياهو.

وأكد أن لا يوجد مرة تحدث فيها نتنياهو عن إنهاء هذه الحرب أو ما سيحدث في قطاع غزة بعد الانتهاء من هذه الحرب، موضحا أن الضمان الوحيد لنتنياهو للبقاء في هذه السلطة هو مواصلة هذه الحرب.