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السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

السلع التموينية تعلن عن توريد 1000 طن زيت صويا للقابضة للصناعات الغذائية

زيت
زيت
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 1 لسنة 2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا). 
 

 وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم أن تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم من 1 إلى 31 أغسطس 2024.


وأضافت الهيئة أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية.
وقالت إن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الإدارية.

هيئة السلع التموينية الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين