تحقيقات موسعة في مصرع طالبة بعد اختطافها من أشقائها في العيد

فتحت نيابة المقطم الجزئية، تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طالبة بظروف غامضة بدائرة القسم.

وأمرت النيابة بتشريح جثة الفتاة لبيان سبب الوفاة ووقت حدوثها، وما إذا كانت واقعة انتحار أو قتل، وتسليمها الي ذويها والتصريح بالدفن.



واتهمت والدة المجنى عليها أشقاء ابنتها بخطفها بدافع الانتقام منها، واضافت أنهم ادعو مصرعها بعدما أنهت حياتها بالقفز من الطابق العاشر بأحد العقارات.

وأمرت النيابة باستدعاء أشقاء المجني عليها لسؤالهم حول اواقعه، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة الخطف، والسقوط من العقار، لبيان صحة أو كذب ادعاء الام .

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة المقطم بورود بلاغ من سيدة، يفيد بتعرض ابنتها ، للخطف على يد أشقائها في دائرة القسم، باستخدام سيارة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تم نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى، وحرر بالواقعة.