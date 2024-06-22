بعد تعرضها لوعكة صحية.. لقاء سويدان لـ"البوابة نيوز": "أتابع حالتي مع طبيبي الخاص"

طمأنت الفنانة لقاء سويدان جمهورها على صحتها، مشيرة إلى أنها خرجت من المستشفى وستذهب مساء إلى الطبيب المعالج والمتابع لحالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية أمس دون أن تكشف عن التفاصيل.

وقالت سويدان في تصريح خاص للبوابة نيوز الحمد لله تعرضت لوعكة صحية وخرجت من المستشفى اليوم وبالليل هتابع مع طبيبي الخاص.

وعن موعد عودتها لتقديم برنامجها" لقاء ع الهوا" أشارت إلى أنها ستقدم حلقاته عقب تحسن حالتها الصحية بإذن الله.

وقد تعرضت أمس الفنانة لقاء سويدان لوعكة صحية مفاجئة، خلال تقديمها برنامج "لقاء على الهوا" المذاع على قناة الشمس مما استوجب انتقالها إلى أحد المستشفيات.

ولا تعد تلك الأزمة الصحية الأولى للفنانة لقاء سويدان إذ سبق وتعرضت لأزمة صحية مفاجئة في وقت سابق، والتي أجرت على إثرها عملية جراحية خلال الشهور الماضية، وتواجد بجانبها العديد من الفنانين للاطمئنان عليها.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة لقاء سويدان في بطولة مسلسل الوصفة السحرية الذى يعرض على قناة dmc