ads
السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«الصحة العالمية»: الوضع فى قطاع غزة صعب للغاية

قطاع غزة
قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية مع توقف الإمدادات الغذائية والطبية، والمواطنون هناك يواجهون شبح المجاعة.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا توفر أي بيئة آمنة لإيصال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 260 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مستخدمًا كافة أساليب القتل والتّدمير والتهجير ومرتكبًا أبشع المجازروالفظائع، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وصولًا إلى تدمير المستشفيات وحرقها وتدميرها، وارتكاب جرائم مروعة بحق الطواقم الطبية والمرضى والنّازحين.

منظمة الصحة العالمية قطاع غزة إيصال المساعدات الإبادة الجماعية