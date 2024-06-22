«الصحة العالمية»: الوضع فى قطاع غزة صعب للغاية

قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية مع توقف الإمدادات الغذائية والطبية، والمواطنون هناك يواجهون شبح المجاعة.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا توفر أي بيئة آمنة لإيصال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 260 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مستخدمًا كافة أساليب القتل والتّدمير والتهجير ومرتكبًا أبشع المجازروالفظائع، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وصولًا إلى تدمير المستشفيات وحرقها وتدميرها، وارتكاب جرائم مروعة بحق الطواقم الطبية والمرضى والنّازحين.